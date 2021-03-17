Лавров пожелал Сергею Михайлову в день 50-летия благополучия и новых успехов ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова с 50-летием, отметив его профессионализм и тонкое понимание журналистики.

"От имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично поздравляю вас с юбилеем. На Смоленской площади вас знают как опытного руководителя, настоящего профессионала, прекрасно разбирающегося во всех тонкостях современной журналистики", - говорится в тексте поздравления министра.

Лавров подчеркнул, что ТАСС благодаря усилиям руководителя "сохраняет свое доброе имя, заслуженно пользуется хорошей репутацией не только в России, но и за рубежом".

"Дорожим сложившимися товарищескими отношениями с вами. Рассчитываем на дальнейшее развитие и укрепление нашего плодотворного сотрудничества в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России, укрепления ее позиций в глобальном медиапространстве", - добавил глава российского дипведомства.

Он также пожелал Михайлову "доброго здоровья, благополучия, новых успехов и всего наилучшего".

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностями президента РФ. 15 марта президент России Владимир Путин наградил Михайлова орденом Дружбы.