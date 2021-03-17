Инспекторов природного парка на Камчатке обяжут следить за туристами на Ключевском вулкане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Инспекторы Ключевского природного парка будут контролировать передвижение туристов в пределах извергающейся Ключевской сопки. Такое поручение руководству учреждения дал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, сообщает пресс-служба правительства края.

"Какого-либо ущерба населению Камчатского края, рыбохозяйственным объектам, лесам и другим природным объектам ввиду побочного извержения Ключевского вулкана на сегодня нет. При этом существуют опасные участки, где стекают грязекаменные потоки и где людям находиться не рекомендуется. Существует также лавинная опасность. Ввиду этого следует направить на эту территорию инспектора парка, который будет следить за передвижением жителей и гостей края", - приводятся в сообщении слова Василевского.

Несмотря на все предупреждения вулканологов и спасателей, в гостиницах поселка Ключи, который находится в 30 км от Ключевского вулкана, практически нет свободных мест на ближайшие две недели, что нехарактерно для этого времени года.

Побочный прорыв произошел на Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Исполин находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.