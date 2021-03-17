Лавинную опасность объявили на извергающемся Ключевском вулкане на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Предупреждение из-за возможного усиления лавинной активности на извергающейся Ключевской сопке объявили на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по краю.

"Так, с 17 марта по 17 апреля 2021 года возможен сход снежных лавин искусственного происхождения с различных горных склонов исполина", - говорится в сообщении.

Побочный прорыв произошел на Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Исполин находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.