МИД Китая предложил иностранным журналистам в Пекине привиться вакциной Sinopharm

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая предложило базирующимся в Пекине иностранным журналистам, а также членам их семей, привиться от коронавируса вакциной, разработанной компанией Sinopharm. Об этом говорится в документе, полученном в среду ТАСС от МИД КНР.

"Уважаемые иностранные журналисты, базирующиеся в Пекине. Инактивированная вакцина от SARS-CoV-2, разработанная National Biotec Group - подразделением компании Sinopharm, - получила условное одобрение Государственного комитета по контролю за лекарственными препаратами КНР", - сказано в документе. "В целях содействия и облегчения жизни и работы иностранных журналистов, базирующихся в Пекине, Департамент информации МИД КНР окажет содействие в проведении вакцинации иностранным журналистам в Пекине (включая сопровождающих их членов семей)", - говорится в заявлении.

Как указывается в документе, вакцинация начнется 23 марта и будет проводиться на добровольной основе. Прививку могут сделать лица в возрасте от 18 до 59 лет.

В заявлении подчеркивается, что журналисты будут самостоятельно оплачивать соответствующие расходы, а также нести связанные с вакцинацией риски. Стоимость одной дозы составит 90 юаней (около $13,85), промежуток между уколами - не менее 21 дня. В документе сказано, что в течение шести месяцев после вакцинации не рекомендуется прививаться вакцинами от коронавируса других марок.

"Имеющиеся данные клинических исследований показывают, что после вакцинации у большинства людей вырабатываются антитела к [вызываемому коронавирусом заболеванию] COVID-19, однако ни одна вакцина не может быть эффективной на 100%. Поэтому вакцинированные будут должны по-прежнему выполнять все меры по профилактике и контролю распространения заболевания, принимать меры индивидуальной защиты, в частности носить маски, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, сокращать участие в массовых мероприятиях", - указывается в документе.

В оповещении не уточняется, позволит ли вакцинация от COVID-19 выезжать из Китая и свободно возвращаться в страну. В настоящее время при выезде из КНР действующая виза автоматически аннулируется, выдача новых виз ограничена. Кроме того, при въезде в Китай действуют жесткие меры: все приезжающие должны пройти карантин в течение 14 дней в специализированных центрах и еще одной недели в домашних условиях.