Филиппины из-за COVID-19 запретили на месяц въезд в страну иностранцев

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Власти Филиппин приостановили на один месяц въезд в страну иностранцев и некоторых граждан страны в целях предотвращения распространения коронавируса и его штаммов. Об этом в среду сообщило агентство " Синьхуа " со ссылкой на филиппинскую рабочую группу по борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19.

"Для предотвращения проникновения штаммов SARS-CoV-2 из других стран и роста случаев заражения всем профильным ведомствам рекомендовано <...> временно приостановить въезд в страну иностранных граждан, а также возвращающихся из зарубежных стран филиппинцев, за исключением тех, кто уезжал за границу с целью работы", - цитирует "Синьхуа" заявление рабочей группы.

Запрет будет действовать с 20 марта по 19 апреля. Он не распространяется на официальных представителей зарубежных стран, аккредитованных в стране иностранных дипломатов и возвращающихся на родину филиппинцев, работавших за рубежом. В указанный период в страну могут ежедневно въезжать не более 1,5 тыс. иностранцев.

Власти Филиппин 13 марта подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике. Выявленный штамм получил название P.3, всего было установлено 98 таких случаев. Кроме того, министерство здравоохранения подтвердило обнаружение первого случая бразильского варианта (P.1) у филиппинца, вернувшегося из Бразилии.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране достигло 631 320, вылечились 561 тыс. пациентов, умерли 12 848 человек. Власти одобрили экстренное использование трех вакцин - совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведской фирмы AstraZeneca и китайской Sinovac. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены 28 февраля.