"Известия" рассказали о новом способе обмана банковских клиентов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Повторные телефонные звонки от злоумышленников, которые ссылаются на свой предыдущий звонок, стали новым видом мошенничества, пишет в среду газета "Известия".

Новшество мошеннической схемы заключается в том, что злоумышленники стали звонить людям, которые уже один раз ранее не попались на их уловку, рассказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Он добавил, что преступники располагают большим количеством данных о клиенте и в ходе разговора рассказывают ему подробности предыдущей попытки ограбления, тем самым пытаясь войти в доверие.

Во время повторного звонка злоумышленник заявляет, что у пользователя был взломан личный кабинет мобильного оператора, поэтому он не получает sms-оповещения от банка о попытках денежного перевода. "Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации sms от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", - объяснил Сизов, добавив, что раньше редко использовалось оформление переадресации, заявили газете в "Инфосистемах Джет".

Мошеннические звонки со ссылкой на предыдущее общение со злоумышленниками - это новый вид социальной инженерии, при которой преступники совершают два последовательных звонка абоненту по одной ситуации, но от имени различных компаний, подтвердили изданию в Промсвязьбанке.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли в 2020 году около 9 млрд рублей из-за действий кибермошенников. По словам главы департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, рост так называемых операций без согласия клиента связан прежде всего с телефонным мошенничеством и социальной инженерией, что вызывает серьезную озабоченность у регулятора.