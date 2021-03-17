Путин поздравил гендиректора ТАСС Сергея Михайлова с юбилеем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова с 50-летием, выразив надежду, что опыт и энергия руководителя агентства и впредь будут помогать успешно развивать ТАСС.

"Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем. <...> Уверен, что ваши профессиональные знания, опыт и творческая энергия и впредь будут содействовать развитию ТАСС и укреплению его позиций как одного из крупнейших мировых информационных агентств", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства также отметил, что Михайлов давно и успешно трудится в журналистике и по праву пользуется высоким, непререкаемым авторитетом. Путин пожелал юбиляру здоровья и всего самого доброго.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностями президента РФ. 15 марта президент России Владимир Путин наградил Михайлова орденом Дружбы.