Минприроды планирует ввести понятие "экологический туризм"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил о планах разработать норматив количества инспекторов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России к июлю 2021 года. Кроме того, в ближайшее время планируется закрепить понятие "экологический туризм" на юридическом уровне.

"Что касается людей, которые трудятся в отрасли (защита и охрана ООПТ - прим. ТАСС), численность которых нужно увеличивать. Такого норматива, который должен описать ситуацию по отрасли, его просто нет. Я разговаривал с руководителем департамента, который у нас занимается этим вопросом, он мне пообещал, что в этом году, к июлю, этот документ будет готов. С этим документом мы пойдем дальше на работу с Минфином, нашими коллегами по правительству, и будем защищать и обосновывать его", - сообщил он на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

По словам Козлова, нынешний норматив в 40 тыс. инспекторов ООПТ по стране недостаточно обоснован, так как норматив патрулирования площади территории одним сотрудником неадекватен. Например, инспектор "Кавказского национального заповедника", согласно нормативу, должен патрулировать 350 км в день.

"Мы в 2019 году получили получение президента о том, что численность должна быть увеличена в этом секторе. У нас в 2019 году численность составляла 23 тыс. человек, трудящихся в отрасли. За 2020 год коллегами была проделана работа, и увеличена численность на 994 человека. Чтобы численность росла дальше, нужно понимать, к чему мы стремимся. Сейчас численность предполагаемая, к которой мы стремимся, - это 40 тыс. Мы задаем вопрос, откуда она взялась? - Нам говорят: "норматив патрулирования, из него идёт расчет" - пояснил он.

Кроме того, в рамках развитии ООПТ планируется закрепить понятие "экологический туризм" на юридическом уровне. "У нас до сих пор не закреплено понятие "экологический туризм" юридически. Каждый трактует это по-разному: кто-то считает, что это светящиеся фонтаны в дендрарии, кто-то - экологические тропы, смотровые площадки, кто-то - горнолыжные спуски. То есть понятие не существует", - отметил Козлов.