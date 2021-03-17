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"Одноклассники" опубликовали карту исчезающего архитектурного наследия регионов России

Карта создана в рамках просветительского проекта "Архитектурный перископ", реализованного соцсетью совместно с фондом "Внимание"
© Пресс-служба ОК

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с фондом "Внимание" запустила просветительский проект "Архитектурный перископ" в поддержку разрушающихся памятников зодчества в регионах России. На сайте periscope.ok.ru размещена интерактивная карта значимых архитектурных объектов страны, нуждающихся в реконструкции, сообщили в пресс-службе соцсети.

Проект включает в себя видео-таймлапсы и фотографии построек, а также комментарии ведущих экспертов отрасли. Кроме того, "Архитектурный перископ" рассказывает истории создания и развития памятников архитектуры. В частности, пользователи "Одноклассников" могут узнать, что выставка достижений народного хозяйства проходила не только в Москве, но и в Рязани, а конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге когда-то была самой крупной в мире. 

Также "Одноклассники" выпустили лимитированную коллекцию почтовых открыток с артефактами "Архитектурного перископа". Их разыграют в группе фонда. 

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