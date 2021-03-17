Госдума уточнила порядок применения штрафов за нарушения при обращении с кровью доноров

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении закон, согласно которому административные штрафы за нарушения, допущенные при обращении с донорской кровью, будут вводиться в случае несоблюдения правил, установленных правительством, а не техническим регламентом.

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Таким образом, Госдума гармонизировала соответствующую статью Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) со вступившими с 1 января 2019 года в силу поправками в закон "О донорстве крови и ее компонентов", согласно которым обязательные требования безопасности донорской крови и ее компонентов при их заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании устанавливаются не техническим регламентом, а правительством РФ.

Согласно действующей редакции КоАП, несоблюдение технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в инфузионно-трансфузионной терапии, влечет штраф для должностных лиц в размере до 3 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Принятым в среду законом Госдума уточнила диспозицию данной статьи, указав, что эти санкции будут применяться в случае нарушений правил, установленных кабмином. Суммы штрафов остаются прежними.