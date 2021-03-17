Госдума дала главе Минюста право посещать СИЗО и колонии без спецразрешения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий главу Минюста РФ правом посещать колонии и следственные изоляторы без специального разрешения.

"Предлагается наделить министра юстиции Российской Федерации правом без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы (УИС)", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас глава Минюста, "обладая значительными полномочиями в отношении деятельности ФСИН России", не может посещать тюрьмы и СИЗО без спецразрешения, которое выдается руководством следственного изолятора или учреждения, исполняющего наказания, либо руководством территориального органа УИС, отмечают авторы.

Инициатива подготовлена в целях "всестороннего и планомерного осуществления возложенных на министра РФ полномочий, ознакомления с деятельностью учреждений УИС, в том числе с соблюдением условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также повышения эффективности соблюдения прав, свобод и законных интересов данной категории граждан", говорится в сопроводительных материалах.