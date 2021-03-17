В Кремле надеются на расследование случая с распылением вещества в "Новой газете"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. В Кремле в курсе инцидента с распылением неизвестного вещества в редакции "Новой газеты" и рассчитывают, что правоохранительные органы проведут его расследование. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено", - сказал он, подчеркнув, что в Кремле "безусловно, заметили этот инцидент". При этом, по словам Пескова, тут нет необходимости в каких-то указаниях со стороны администрации президента. "Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

15 марта "Новая газета" сообщила о резком химическом запахе в московской редакции в Потаповском переулке. Эвакуация сотрудников не проводилась. Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что газоанализаторы не выявили ни одного опасного вещества. Полиция начала проверку. 16 марта источник в правоохранительных органах сообщил, что по этому делу разыскивается человек в форме курьера, который приехал к редакции на велосипеде и распылил неизвестное вещество.