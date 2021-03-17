Барщевский указал на колоссальную нехватку сотрудников в консульствах РФ за рубежом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Защита прав российских граждан за границей сталкивается с серьезной проблемой нехватки сотрудников в консульских службах за рубежом. Такое мнение выразил в среду полпред правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, выступая на круглом столе, посвященном вопросам экстерриториального правоприменения.

"Когда наших граждан за границей арестовывают, то правовая помощь может оказываться только нашими консульскими службами, - сказал он. - А вы сравните количество сотрудников консульской службы России и США, например, в какой-нибудь из постсоветских республик. Я уже не беру Европу. Недавно узнал цифры: весь наш дипломатический корпус в Коста-Рике - это 22 человека. У американцев тысяча. И это в маленькой Коста-Рике".

По словам Барщевского, проблема нехватки консульских сотрудников далеко не единственная. "Что может сделать консул? Он может пригласить для защиты российского гражданина адвоката, если у россиянина нет денег на это. Хороший адвокат дорого стоит, а у консульской службы есть на это деньги? Мы, государство, им на это деньги выделяем? Вот еще одна тема", - отметил полпред.

Международно-правовые нормы, по его мнению, сейчас соблюдаются от случая к случаю. "Право - это то, что ограничивает сильного и уравнивает его со слабым. Поэтому то, что делают наши американские коллеги, совершенно естественно, им не нужно подписывать никаких конвенций, они до сих пор не являются членами международного суда по уголовным делам, хотят - выходят из Парижского соглашения по экологии, хотят - входят обратно. Они делают, что хотят", - заметил Барщевский.

"По запросу США выдают не только граждан РФ, это касается граждан любого государства. Они экономически сильны, у них повсюду военные базы, попробуй им не выдать кого-нибудь", - добавил он.