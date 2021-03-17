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Госдума наделяет Минздрав правом вводить порядок медосмотра претендентов на статус беженца

Поправки вносятся в закон "О беженцах"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет Минздрав РФ полномочиями по установлению порядка прохождения обязательного медицинского освидетельствования лицами, претендующими на статус беженца.

Поправки вносятся в закон "О беженцах". Согласно тексту, Минздрав "определяет порядок обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, лиц, подавших заявление".

Помимо этого, Роспотребнадзор наделяется правом проведения санитарно-эпидемиологического надзора в местах временного содержания или центрах временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами.

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