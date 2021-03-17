Волонтерам "Боевого братства" в ТиНАО вручили медали за помощь в период пандемии COVID-19

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двадцать активистов Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" награждены медалями "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", утвержденными президентом РФ Владимиром Путиным. Церемония награждения состоялась в среду в актовом зале префектуры Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

"Спасибо от лица жителей новой Москвы. Когда было тяжело, когда не понимали, что происходит, ваши толстовки были заметны везде и вы делали то, что могли, самую сложную работу. Спасибо за ваши поступки, дела и вашу душу, мы вами очень гордимся Люди объединяются, когда наступает беда", - сказал в ходе церемонии депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

Первый зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев также поблагодарил волонтеров за самоотверженный труд и пожелал успехов в их благородном деле. "Спасибо от жителей, которые имели возможность получить из ваших рук помощь, от их близких и родных людей, которым вы очень помогли поддерживать их жизнедеятельность. Мы столкнулись с невидимым злом, которое настолько повлияло на общество и настроение людей, что необходимо было в вмешаться и поддержать нуждающихся, и вы бескорыстно, по собственной инициативе приняли участие [в акции] и откликнулись на призыв, <...> сделали огромное дело, рискуя своим здоровьем, но шли на это сознательно", - сказал Окунев.

Как уточнили в префектуре ТиНАО, в рамках общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" волонтеры привозили пенсионерам продукты и лекарства, помогали людям с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям, ежедневно доставляли горячее питание медицинскому персоналу больниц, перепрофилированных для борьбы с опасной инфекцией.

В первые недели пандемии, когда еще существовал дефицит средств индивидуальной защиты, активисты "Боевого братства" передали врачам, сотрудникам МЧС и полиции 15 тыс. масок и перчаток. Московским медикам волонтеры доставили около четырех тонн продуктов и питьевой воды, еще порядка 1,5 тонны получили врачи Видновской районной клинической больницы Ленинского городского округа Московской области. Всего помощь от "Боевого братства" получили более 10 тыс. человек.