Захарова заявила, что Россия не позволит реабилитировать Гитлера и фашизм

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы противодействовать попыткам ряда стран реабилитировать Гитлера и фашизм. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на круглом столе "Без срока давности. Геноцид советских народов: холокост в Прибалтике" в Еврейском музее и центре толерантности.

"Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников, - сказала она. - В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт".

По ее словам, именно искажение роли Красной армии Советского Союза в спасении народов Европы от их тотального уничтожения ведет к войне с памятниками и мемориалами. "Необходимо использовать любую трибуну для донесения нетолерантного отношения нашей общественности к проявлению такого рода реваншизма, - подчеркнула Захарова. - Если сейчас мировое сообщество проиграет войну за отстаивание реальных исторических фактов о временах Второй мировой войны, если мировое сообщество допустит переписывание истории, то через какое-то время, достаточно скоро, мы будем свидетелями свершившейся политики реабилитации Гитлера и фашизма".

"Надеюсь, что мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Я знаю, что если мы не будем ничего делать, то это произойдет. Поэтому только вместе, только объединяя усилия", - заключила Захарова.