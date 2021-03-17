Краснов заявил, что прокуроры в 2020 году пресекли 4 млн нарушений в различных сферах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2020 году пресекли 4 млн нарушений в различных сферах, восстановив права свыше 1 млн человек. Об этом заявил в среду генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии надзорного ведомства.

"Всего при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурорами пресечено 4 млн нарушений. Восстановлены права более 1 млн человек", - сказал он, отметив, что эти меры касались многих категорий граждан, представителей разных профессий, в том числе тех, кто оказывал содействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Краснов обратил внимание, что минувший год останется в памяти как период испытаний. "В этих условиях мы применяли новые подходы к организации надзора, взаимодействия с населением, в координации с органами власти и правоохранительными ведомствами оперативно реагировали на все угрозы стабильному развитию общества", - подчеркнул генпрокурор.