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ЕК: AstraZeneca сможет поставить в ЕС во II квартале 70 млн доз вакцины вместо 180 млн

AstraZeneca сможет поставить в страны ЕС во втором квартале 70 млн доз вакцины вместо 180 млн - ЕК.

Путин указал, что прокуратура должна оперативнее реагировать на проявления национализма
Общество ждет большей активности в противодействии экстремизму, отметил президент
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