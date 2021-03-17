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ЕС будет ограничивать экспорт препаратов лишь в страны с более высокими темпами вакцинации

ЕС будет ограничивать экспорт вакцин лишь в страны с более высокими темпами вакцинации - ЕК.

Путин указал, что прокуратура должна оперативнее реагировать на проявления национализма
Общество ждет большей активности в противодействии экстремизму, отметил президент
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