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Пандемия COVID-19
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Европейский регулятор распространит заявление о применении вакцины AstraZeneca 18 марта

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) распространит 18 марта заявление о дальнейшем применении вакцины компании AstraZeneca в Евросоюзе. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме", - заявила она, комментируя приостановку в ряде стран ЕС вакцинации этим препаратом из-за сообщений об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

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РоссияПандемия COVID-19
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