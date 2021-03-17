Байден не исключил, что смягчить ограничения в США к 4 июля не получится

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Ограничения, введенные в США на фоне пандемии нового коронавируса, возможно, не получится смягчить к июлю, если американцы не будут соблюдать меры предосторожности. Соответствующее заявление президент США Джо Байден сделал в интервью телекомпании ABC , которое было показано в среду утром.

"У нас не получится успеть к 4 июля, если только люди не будут соблюдать меры предосторожности - носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, потому что к 4 июля еще не все пройдут вакцинацию", - отметил Байден. В конце прошлой недели американский лидер отметил, что 4 июля граждане страны, возможно, будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от нового коронавируса. "Это не означает, что будут проводиться крупные мероприятия с большим числом людей, но это означает, что небольшие группы смогут собраться вместе после этого долгого тяжелого года", - пояснил тогда президент.

При этом Байден подчеркнул, что вопрос вакцинации населения в США по-прежнему сильно политизирован. "Я был уверен, что, когда мы добьемся того, чтобы вакцин хватило на всех, ситуация успокоится", - признался президент США. При этом он выразил недоумение теми американцами, которые предпочитают не вакцинироваться.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 21% населения штатов - свыше 72 млн человек - получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 11,8% - 39 млн человек - прошли полную вакцинацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 535,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.