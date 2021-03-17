Барщевский назвал "расправой" суд над РИА ФАН в Амстердаме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Судебный процесс над российским Федеральным агентством новостей (ФАН) в Амстердаме выглядит как расплата и никакого отношения к правосудию не имеет. Такое мнение в среду выразил полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский, выступая на круглом столе, посвященном вопросам экстерриториального правоприменения.

"То, что произошло с ФАН, этот судебный процесс, он не имеет никакого отношения к правосудию по любому законодательству - ни по национальному, ни по экстерриториальному", - сказал он.

Барщевский пояснил, что рассмотрение дела без одной из сторон, без получения аргументов этой стороны и без попыток суда получить эти пояснения никак не может называться правосудием. В этой связи он напомнил, что суд даже не пытался получить материалы от ФАН. "Это то, что называется расправой: назначили виноватыми, будьте виноваты", - подчеркнул Барщевский.

В свою очередь адвокат, председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел РФ Анатолий Кучерена назвал данную ситуацию "беспрецедентным решением". "Потому что сведения были опубликованы на территории РФ, и вдруг принимается решение на территории другого государства в части того, что должно быть опровержение и так далее", - добавил он.

По мнению Кучерены, решения, принимаемые против граждан РФ за рубежом, против юридических лиц побуждает к тому, чтобы принимать аналогичные решения. "Я знаю, как наши некоторые судьи относятся к этому осторожно и аккуратно <...>, но надо обратить внимание на это, может, подумать о том, что наше законодательство тоже позволяет принимать подобные решения", - отметил адвокат.

Судебный процесс

Окружной суд Амстердама 11 марта обязал интернет-издание РИА ФАН удалить серию материалов о занимающейся различными расследованиями группе Bellingcat. Суд, основываясь на доказательствах, представленных Bellingcat, счел содержащиеся в этих материалах сведения ложными и не подкрепленными фактами.

При этом в самом агентстве заявили, что дирекция ФАН не была проинформирована должным образом о дате и месте судебного заседания, а также что суд состоялся без представителей ФАН, которые имеют всю доказательную базу, а также другие необходимые сведения о правомерности расследования агентства, подтверждающие корректность и законность опубликованных материалов. Позднее в ФАН заявили о намерении обжаловать данное решение.