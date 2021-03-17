Союз журналистов Москвы наградил гендиректора ТАСС Сергея Михайлова своей главной премией

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Союз журналистов Москвы (СЖМ) наградил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова своей главной премией и дипломом "За большой вклад в развитие отечественной новостной журналистики". Церемония награждения состоялась в среду в штаб-квартире агентства в Москве.

Диплом и награду вручили глава Союза Павел Гусев и первый секретарь СЖМ Людмила Щербина.

"Награждается генеральный директор ТАСС Михайлов Сергей Владимирович за большой вклад в развитие отечественной новостной журналистики и в связи с юбилейной датой", - сказала Щербина.

Гендиректору ТАСС также вручен главный приз премии Союза журналистов Москвы - "Золотое перо". "Сергей Михайлов стал лауреатом главной премии Союза журналистов Москвы - "Золотое перо", - отметила Щербина. - Мы знаем и ценим господина Михайлова с дальних студенческо-комсомольских лет. Знаю, какой большой путь он прошел, и сейчас Сергей Владимирович возглавляет организацию, с которой Союз журналистов Москвы воплотил в жизнь свои самые лучшие проекты", - отметила она. В частности, речь идет об организации стажировок журналистов, работе на площадке Всемирного конгресса русской прессы и многих других.

"Нас связывают самые глубокие и тесные отношения с агентством, корреспондентами ТАСС. Для нас это самая большая, самая уважаемая и профессиональная организация Союза журналистов Москвы", - сказала Щербина.

Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью, член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностями президента РФ.