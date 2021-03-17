Глава МИД Израиля открыл в Москве памятник жертвам Холокоста и солдатам Красной армии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Памятник жертвам Холокоста и солдатам-евреям, погибшим во время Великой Отечественной войны, открылся в среду на территории посольства Израиля в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви, главный раввин России Берл Лазар, представители еврейской общины в России.

"Мы сегодня открываем небольшой памятник в честь тех более двух миллионов евреев, погибших на территории бывшего Советского Союза, а также более двухсот тысяч солдат Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Это для меня большая честь не только как для сына ветерана, который был ранен под Сталинградом, но и как для посла Государства Израиль, которое мы считаем государством всех евреев во всем мире", - обратился посол к участникам церемонии на русском языке.

"Как министр иностранных дел Государства Израиль, как солдат, как офицер, как бывший начальник Генштаба и как сын тех, которые пережили Холокост, я стою перед вами, и я могу вам обещать, что, когда я говорю, что это никогда не повторится, это действительно будет так", - подчеркнул со своей стороны глава МИД Израиля.

В ходе церемонии раввин прочитал поминальную молитву. Президент фонда "Холокост" Алла Гербер зажгла свечу памяти. В завершение церемонии был исполнен гимн Израиля.