Вопросы по конституции в ЕГЭ не затронут отличий от ее предыдущей версии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ЕГЭ по обществознанию в 2021 году не будет содержать вопросов, предполагающих сравнение Конституции России с внесенными поправками с ее предыдущей версией, сообщила в среду директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в рамках программы "Образовательная среда".

Она отметила, что вопрос о том, как поправки в основной закон отразятся на ЕГЭ по обществознанию, сегодня один из самых часто задаваемых.

"Вопросов по тому, как было и стало, в КИМ [контрольных измерительных материалах] не будет", - сказала Решетникова, отвечая на вопрос, чем отличается ЕГЭ по обществознанию этого года от прошлого.

Она добавила, что изучение основного закона ведется в рамках курса по обществознанию.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что ЕГЭ по обществознанию дополнят вопросами по принятым к Конституции России поправкам.

С инициативой внесения в основной закон ряда поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, президент РФ Владимир Путин выступил в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. Изменения в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступили в силу с 4 июля.