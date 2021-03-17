На Кубани определи более 600 территорий, подверженных паводкам

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края определили более 600 территорий с высокими рисками подтоплений в период паводков. Сейчас ведется работа по установлению их границ, чтобы не допустить строительство в опасных зонах, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

В среду полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что ежегодно из-за ливней серьезные паводки отмечаются в Краснодарском крае, в частности в горной местности в Сочи и в Геленджике. Он призвал власти проработать градостроительные и технические возможности предотвращения подтоплений на территориях, подверженных частым паводкам.

"Выявлено 622 территории с высокими рисками подтоплений. Сейчас продолжается работа по установлению их четких границ, чтобы не допустить строительства в потенциально опасных зонах. Документы находятся на согласовании в федеральных ведомствах", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Уточняется, что для мониторинга подъема уровня воды в реках в регионе установлены 250 датчиков, мониторинг ведется ежедневно. Для оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях установлены 1,7 тыс. устройств, они есть во всех муниципальных образованиях Краснодарского края.