Экс-мэр Челябинска Тефтелев выплатил штраф в 37,5 млн рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за взятку на три года колонии и штраф в 37,5 млн рублей, выплатил деньги государству. Об этом сообщает газета ОНК.

"Бывший мэр Челябинска, а также бывший заместитель губернатора Челябинской области Евгений Тефтелев смог выплатить назначенный ему судом штраф за взятку. Речь идет о сумме в 37,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Приговор в отношении Тефтелева ранее вступил в законную силу.

По данным прокуратуры области, с сентября 2015 по апрель 2019 года Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора Челябинской области, получил от руководителя стройкомпании 2,5 млн рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города. Тефтелев действовал совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.