Целевой прием в аспирантуру в этом учебном году вырос почти на 43%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прием на целевое обучение по программам аспирантуры вырос в текущем учебном году на 42,9%. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

"Все больше выпускников выбирают целевое направление в аспирантуре как способ развития в учебе и научной деятельности. Так, в 2020-2021 учебном году прием на целевое обучение по программам аспирантуры увеличился на 42,9%", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, целевое обучение позволяет поступить в аспирантуру на бюджет и получать меры социальной поддержки, например стипендии, оплату проезда, компенсацию трат на научные публикации и другое.

Лидерами по целевому приему в аспирантуру, по данным министерства, стали Московский физико-технический институт (МФТИ), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Московский авиационный институт (МАИ) и др., а самыми популярными направлениями - "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство".

Ранее в среду министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в по итогам "Правительственного часа" в Совете Федерации сообщил, что хотя интерес к научной карьере у российских студентов растет, но количество ученых в возрасте до 30 лет остается еще недостаточным.

В январе Минобрнауки России утвердило число бюджетных мест на 2022-2023 учебный год. В целях интенсификации подготовки молодых ученых-исследователей будет существенно увеличено число бюджетных мест в аспирантуре - среди вузов и научных организаций будет распределено 17,5 тыс. мест, что на одну тысячу мест больше, чем в прошлом году.