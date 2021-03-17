В Анапе владельцам сгоревших на мансардном этаже дома квартир предоставят новое жилье

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Управляющая компания многоквартирного дома в Анапе, в котором 12 марта произошел пожар, предоставит новое жилье владельцам уничтоженных огнем 23 квартир на мансардном этаже. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в среду.

Ранее сообщалось, что власти Анапы приняли решение оказать материальную помощь в размере 10 тыс. рублей жильцам многоквартирного дома на улице Лазурной, где произошел пожар, средства уже получили 90 человек. Расселение потребовалось 133 людям - им предоставлено жилье в шести средствах размещения санаторно-курортного комплекса.

"Мэрия договорилась с УК, и та пошла на беспрецедентный шаг и за свой счет предоставит погорельцам новое жилье. Владельцам пострадавших квартир выделят по 50 тыс. и 100 тыс. рублей на человека из муниципального бюджета, которые положены имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в рамках введенного режима ЧС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что восстановление кровли дома также будет произведено силами управляющей компании. На месте пожара продолжаются аварийно-восстановительные работы. В доме восстановлены электро-, газо- и водоснабжение, но пока не проведен анализ качества питьевой воды на соответствие гигиеническим нормам, также каждую квартиру нужно отдельно подключать к электроснабжению, чтобы не допустить замыканий. Поэтому жильцов неповрежденных квартир в дом еще не пускают.