Полиция оштрафовала участников драки на первенстве СКФО по дзюдо в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции по итогам проверки выписали семь административных протоколов участникам массовой драки на чемпионате СКФО по дзюдо, который прошел в конце февраля в Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в МВД Дагестана.

"Полиция завершила проверку, по итогам которой семь участников драки оштрафованы - на них составлены административные протоколы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появилось видео массовой драки с участием зрителей. Утверждается, что инцидент произошел на турнире в Каспийске. Первенство проходило 27 и 28 февраля. Как сообщал ТАСС, спортсмен из Дагестана, который инициировал драку во время турнира по дзюдо в Каспийске, будет дисквалифицирован.

В Минспорте Дагестана рассказали, что будет усилена разъяснительная и воспитательная работа с представителями команд в преддверии спортивных мероприятий.

"Нами проводятся оргкомитеты, на которых первостепенное значение уделяется вопросам обеспечения порядка в период проведения спортивных мероприятий. Разъяснительная беседа в преддверии официальных турниров министерства проводится с тренерами и представителями команд, руководством федераций по видам спорта, а также судьями, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций. Дисквалификации спортивной площадки не будет. Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева продолжит принимать соревнования", - добавили в пресс-службе Минспорта Дагестана.