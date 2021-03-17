В Нью-Йорке парад в честь Дня святого Патрика проходит виртуально

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Парад по случаю Дня святого Патрика - покровителя Ирландии - проходит в Нью-Йорке в среду преимущественно в виртуальном формате из-за пандемии нового коронавируса. Организаторы ведут трансляцию на своем сайте.

В честь праздника в соборе Святого Патрика, который является одним из главных католических храмов США, в среду утром состоялась месса. Она была закрыта для посещения, однако транслировалась в прямом эфире на видеохостинге YouTube. На службе присутствовал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который перед этим принял участие в небольшом шествии по Пятой авеню в окружении бойцов 69-го пехотного полка Нью-Йорка, который составляют преимущественно выходцы из Ирландии.

В прошлом году традиционный парад впервые за все время его проведения был отменен из-за пандемии. На этот раз организаторы решили вместо обычного массового шествия по центру района Манхэттен ограничиться демонстрацией записей прошлых парадов. Будут показаны также обращения политиков и общественных деятелей ирландского происхождения.

Виртуальный парад и месса на этот раз посвящены сотрудникам чрезвычайных служб, которые участвуют в борьбе с пандемией, а также тем, кто помогал спасать людей после террористических атак 11 сентября 2001 года. В США в сентябре, как ожидается, состоятся памятные мероприятия в связи с 20-летней годовщиной терактов. Организаторы парада намерены в среду продемонстрировать в эфире отрывки интервью с рядом сотрудников чрезвычайных служб.

Традиция проводить парады в честь святого Патрика, распространявшего христианское учение в Ирландии, зародилась в Нью-Йорке в 1762 году. Шествия, устраиваемые в день смерти святого, 17 марта, являются данью уважения культуре, истории и обычаям Ирландии, сыгравшей большую роль в становлении США. По последним данным Бюро переписи населения США, ирландские корни имеют не менее 32 млн американцев, что в несколько раз больше численности населения самой Ирландии.