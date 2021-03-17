Руководители мировых информагентств и дипломаты поздравили Сергея Михайлова с юбилеем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в день своего 50-летия продолжает получать поздравления со всего мира. Руководители мировых информационных агентств и высокопоставленные дипломаты передали ему свои наилучшие пожелания.

Среди тех, кто поздравил Михайлова, главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Хэ Пин, глава британского холдинга Press Association Group Клайв Маршалл, генеральный директор германского информагентства DPA Петер Кропш, генеральный директор Азербайджанского государственного телеграфного агентства АзерТАдж Аслан Асланов, директор Арменпресс Арам Ананян, а также его коллеги из Алжира, Белоруссии, Вьетнама, Ганы, Казахстана, Киргизии и Кот-д’Ивуара.

Кроме того, генеральный директор ТАСС получил теплые поздравления от российских дипломатов, среди которых постпред России при ООН Василий Небензя, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, главы дипмиссий в Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Испании, Камбодже и на Кипре.

Все они высоко оценили как личные, так и профессиональные качества Михайлова, пожелали ему здоровья, творческой энергии и дальнейших успехов.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью, член Союза журналистов РФ. Ранее генерального директора ТАСС поздравили с юбилеем президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.