В Петербурге планируют ввести 28 социальных объектов в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2021 году планируют за счет бюджета города ввести 28 социальных объектов. Об этом говорится в ответе городского комитета по строительству на запрос ТАСС.

"В 2021 году Адресной инвестиционной программой комитета по строительству запланирован ввод в эксплуатацию 28 социальных объектов, реализуемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - сказано в ответе.

Среди запланированных к вводу соцобъектов семь школ, шесть детсадов и несколько объектов в области здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и т.д. Кроме того, ожидается ввод объектов, реализуемых за счет средств резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга: здание нового корпуса СПб ГУЗ "Городская больница Святого Великомученника Георгия" и новый лечебно-диагностический (хирургического профиля) корпус ГУЗ "Городская больница № 33".

Адресная инвестиционная программа определяет, какие объекты будут построены в Петербурге за счет бюджета города. К ним относятся объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, социальные объекты (детсады, школы, учреждения здравоохранения и т.д.), а также приобретение квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Губернатор Петербурга неоднократно обращал внимание на проблему дисбаланса между социальной и жилой застройкой, особенно в новых районах города. Эта тема обсуждалась на встрече губернатора с премьер-министром Михаилом Мишустиным в декабре, после чего было решено выделить Санкт-Петербургу порядка 700 млн рублей из резервного фонда кабмина на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на строительство двух детских садов.