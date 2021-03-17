Технический этап рекультивации участка в 15 га завершился в Шиесе под Архангельском

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Рекультивация участка площадью 15 га на станции Шиес завершилась. Об этом в среду сообщил зампредседателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко на форуме-выставке "Чистая страна" в технопарке "Сколково".

"16 марта на Шиес выезжала комиссия министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, и первый, технический этап рекультивации этого полигона вчера был принят. Соответственно, у нас остается биологический этап. В ближайшее время там будут высажены сеянцы и во избежание возникновения у кого бы то ни было желания вернуться к этому проекту в будущем мы предусмотрели такой защитный механизм: сейчас этот участок переводим в земли населенных пунктов под строительство жилья", - сообщил Автушенко.

Комиссия установила, что земельный участок освобожден от ранее расположенных на нем конструкций и объектов. Всего с участка вывезено 685 железобетонных плит, 295 металлических столбов, три цистерны, четыре контейнера. Разобраны и также вывезены ангар, помещение столовой, хозяйственные постройки, два поста охраны. Также специалисты отметили, что выполнено равномерное распределение трех навалов грунта, находящихся на территории участка, поверх которых отсыпан слой грунта, необходимого для будущей биологической рекультивации земли, проведена чистовая планировка поверхности рекультивируемых площадей.

До конца мая оставили только временный проезд из 44 железобетонных плит для прохода лесохозяйственной техники. Как только будет выполнен следующий, биологический этап рекультивации, проезд будет разобран. Соответствующее гарантийное обязательство подрядчик подтвердил документально. Вместе с тем, как высказался на форуме "Чистая страна" Автушенко, ситуация с полигонами накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в Архангельской области остается достаточно сложной. По его словам, обсуждается новая территориальная схема, которая будет согласована с общественностью. Жители региона примут участие в обсуждении технологических решений по дальнейшему накоплению ТКО и их последующей переработки.