Первая с 1933 года служба в возвращенном Александро-Невской лавре храме пройдет 7 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Богослужения в Верхнем храме Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге, возвращенном Александро-Невской лавре, возобновятся впервые за почти девять десятилетий. Первая служба состоится 7 апреля, сообщается в среду на странице монастыря в соцсети "ВКонтакте".

16 марта на сайте комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым помещения на втором этаже Благовещенской церкви, передаются Санкт-Петербургской епархии в безвозмездное пользование. Ранее в них размещалась экспозиция Музея городской скульптуры, для которой было подобрано другое помещение - на Невском проспекте, 19.

"В Александро-Невский храм уже назначен ключарь из числа насельников монастыря. 7 апреля 2021 года в день основания Александро-Невской обители в Александро-Невском храме Благовещенской церкви впервые после 88-летнего перерыва будет совершена Божественная литургия", - приводятся в сообщении слова наместника Лавры епископа Кронштадтского Назария.

На странице обители отмечается, что "в год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского восстанавливается историческая справедливость: единственный в Лавре престол в честь ее небесного покровителя возвращен монастырю".

Благовещенская церковь - первый каменный храм Петербурга. Она была построена в 1717-1724 годах (возведение каменного Петропавловского собора взамен деревянного завершилось только в 1733 году). Верхний храм был освящен в честь святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября 1724 г. В этот день туда были торжественно доставлены мощи благоверного князя, они были перенесены в Лавру по указу Петра I из Владимира. В Александро-Невском храме святыня находилась до постройки в 1790 году Свято-Троицкого собора. Нижний храм был освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года.

Богослужения в Благовещенской церкви прекратились после ее закрытия в 1933 году. Первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годы оба этажа церкви занял музей. Вопрос о возвращении в ведение Лавры всех ранее относившихся к ней помещений, включая Благовещенскую церковь, в обители ставили с 1996 года, когда монастырь вновь стал действующим.