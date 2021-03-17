Пензенское отделение РГО проведет этнографическую экспедицию в Узбекистан

ПЕНЗА, 17 марта. /ТАСС/. Члены пензенского отделения Русского географического общества (РГО) в 2021 году организуют этнографическую экспедицию по трем городам Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС замминистра культуры и туризма Пензенской области, председатель регионального отделения РГО Игорь Пантюшов.

Экспедиция пройдет в рамках проекта "Современный этномир. Новые горизонты", который в 2020 году получил финансирование Фонда президентских грантов в размере более 4,3 млн рублей. Проект реализуется Пензенским областным фондом научно-технического развития и региональным отделением РГО.

"Из-за пандемии мы не смогли провести экспедицию в Узбекистан в 2020 году. Сейчас снимаются ограничения, и мы планируем поездку. Первый этап будет исследовательским - мы проедем по Самарканду, Ташкенту, Бухаре, где возьмем интервью у наших соотечественников [проживающих в Узбекистане]", - отметил Пантюшов.

По его словам, на осень 2021 года намечен второй этап экспедиции, который проходить в формате этнокультурного фестиваля. "Мы привезем народные коллективы, выставку [международного фотоконкурса РГО] "Из России с любовью!", с которой познакомим наших соотечественников", - добавил собеседник.

Проект "Современный этномир. Новые горизонты" посвящен изучению быта, традиций и культуры, особенностей проживания русскоговорящего населения в Узбекистане. В рамках экспедиции также планируется проведение круглых столов, встреч в школах и вузах с целью укрепления связей с соотечественниками за рубежом.