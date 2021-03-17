Эксперт: в России вакцинация беременных от коронавируса может начаться с групп риска

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вакцинация беременных из групп риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ может быть приоритетной, когда будет разработано положение, регламентирующее данный процесс. Такое мнение в среду высказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ, профессор Лейла Адамян в эфире телеканала "Россия-24".

"За рубежом, по крайней мере в Америке, <...> рекомендуется вакцинировать беременных, особенно тех, которые являются группой риска. Тех беременных, у которых есть диабет второго типа, ожирение, гипертония, какие-то нарушения иммунитета и так далее. Я думаю, что мы к этому моменту тоже скоро подойдем. Но в нашей стране мы беременных пока не вакцинируем и очень глубоко изучаем этот момент", - сказала она.

Адамян также допустила передачу антител к коронавирусу от матери ребенку через плаценту. "Антитела [к коронавирусу класса] G <...> могут проходить через плаценту, они проходят и они являются защитой для ребенка", - пояснила она, добавив, что ребенок также может получить антитела от матери путем грудного вскармливания.

В январе Адамян посоветовала тем, кто готовится стать родителями или лечится от бесплодия, не пренебрегать вакцинацией против коронавируса.

Ранее директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в совместном интервью ТАСС и Казинформ заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребенку через плаценту, а также с грудным молоком.