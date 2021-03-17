На курорте "Мамисон" в Северной Осетии создадут единый архитектурный облик

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии одобрило проект создания единого архитектурного облика и сохранения окружающего природного ландшафта на строящемся курорте "Мамисон". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в среду.

"Члены республиканского кабмина одобрили методические рекомендации для создания единого архитектурного облика и сохранения окружающего природного ландшафта на территориях, прилегающих к строящемуся всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Мамисон", - говорится в сообщении.

Целями разработки проекта являются формирование гармоничной застройки, а также учет особенностей традиционной архитектуры. Утверждение методических рекомендаций по застройке территорий, прилегающих к "Мамисону", позволит создать условия для устойчивого развития горных территорий Северной Осетии, сохранения архитектурных традиций, исторических ландшафтов.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия.

Преимущество "Мамисона" - уникальные природные условия. Они позволяют использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха: альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.