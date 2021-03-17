В Северной Осетии для ожидающих выезда из России в Закавказье организовали придорожный душ

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Полицейские и спасатели в Северной Осетии обустроили придорожный душ для водителей, ожидающих выезда из России в Закавказье. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Водители большегрузов вынуждены ожидать открытия границы в многокилометровых очередях на подъездах к Владикавказу.

"Совместная инициатива принадлежит руководителям двух ведомств: министру внутренних дел республики генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову и начальнику ГУ МЧС России по РСО - Алания генерал-майору внутренней службы Александру Хоружему", - говорится в сообщении.

В оборудованном пункте поддерживается вода комфортной температуры - автоцистерна вмещает две тонны, она нагревается и пополняется регулярно. Придорожным душем одновременно могут воспользоваться два человека, а за день от ста и более.

Кроме того, водителям периодически бесплатно подвозят еду и воду различные ведомства, руководство республики и районов.

Военно-Грузинская дорога - историческое название транспортной магистрали, проходящей через Главный Кавказский хребет. Трасса ведет из Владикавказа в Тбилиси через перевал Крестовый, в России дорога проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время и в межсезонье дорогу часто закрывают из-за непогоды.