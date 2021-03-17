Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 120 млн

ЖЕНЕВА, 17 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 120,38 млн, увеличившись за сутки более чем на 406 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 7,4 тыс., превысив 2,66 млн.

По состоянию на 21:34 мск 17 марта в ВОЗ поступили сведения о 120 383 919 инфицированных и 2 664 386 умерших. Число заразившихся увеличилось на 406 980, умерших - на 7 492.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 48% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (196 594), на втором месте - Северная и Южная Америка (119 728), на третьем - Восточное Средиземноморье (39 472).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 205 543. Далее следуют Бразилия (11 519 609), Индия (11 438 734), Россия (4 418 436), Великобритания (4 268 825), Франция (4 037 745), Италия (3 258 770), Испания (3 195 062), Турция (2 911 642), Германия (2 594 764), Колумбия (2 305 884) и Аргентина (2 201 886).