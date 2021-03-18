СМИ: находящегося в розыске мужчину задержали у резиденции вице-президента США

ТАСС, 18 марта. Правоохранительные органы США в среду задержали объявленного в розыск мужчину возле резиденции вице-президента страны Камалы Харрис в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNBC.

По его данным, 31-летний Пол Мюррей, житель города Сан-Антонио (штат Техас), был задержан сотрудниками Секретной службы около здания Военно-морской обсерватории США, которое служит резиденцией для вице-президентов страны. Правоохранительные органы обнаружили винтовку и боеприпасы в автомобиле подозреваемого, который был припаркован в гараже на некотором удалении от места задержания.

Мюррею предъявлены обвинения в ношении оружия, хранении незарегистрированных боеприпасов и магазина большой емкости.

CNBC уточняет, что в настоящее время Харрис в резиденции не проживает, поскольку в здании проводятся ремонтные работы.