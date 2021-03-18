Метеорологи изъяли имена Дориан и Лаура из списка названий тропических циклонов

ЖЕНЕВА, 18 марта. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) больше не будет присваивать атлантическим тропическим циклонам имена Дориан и Лаура, поскольку ураганы с такими названиями привели к очень сильным разрушениям и смерти людей. Из списка потенциальных названий по той же причине навсегда исключены "Йота" и "Эта", сообщила в среду женевская штаб-квартира ВМО, которая является специализированным учреждением ООН.

"Комитет по ураганам ВМО изъял названия "Дориан" (2019 год), "Лаура", "Эта" и "Йота" (2020 год) из поочередно сменяемых списков имен атлантических тропических циклонов, что связано со смертями и разрушениями, которые они вызвали", - говорится в сообщении. Кроме того, принято решение в будущем не использовать для названий циклонов греческий алфавит.

Прошлогодний сезон циклонов в Атлантике был столь активным, что содержащий 21 название список названий был исчерпан, пришлось использовать для присвоения наименований греческий алфавит. Это произошло всего второй раз в истории ВМО после 2005 года.

Обрушившийся в 2019 году на Багамские острова "Дориан" имел пятую категорию по шкале Саффира - Симпсона и привел к ущербу в $3,4 млрд. Материальный урон от "Лауры", нанесшей в 2020 году удар по штату Луизиана (США), оценивается в $19 млрд. В том же году бушевали тропические циклоны "Эта" и "Йота", вызвавшие наводнения в Гондурасе, Никарагуа и соседних с ними странах. Ущерб от них достиг $9 млрд.

Всего в стандартном списке атлантических циклонов ВМО на каждый календарный год предусмотрено 21 название, начинающееся с буквы латинского алфавита. На международном уровне согласовано шесть таких списков. Если тот или иной циклон оказался крайне тяжелым по числу жертв и экономическому ущербу, то его имя удаляют из ротации и заменяют другим, начинающимся на ту же латинскую букву. Женские и мужские имена в списках чередуются. Место "Дориана" в перечне названий на 2025 год занял "Декстер", а на смену "Лауре" пришла "Лея", пополнившая список на 2026 год. Хотя в современном латинском алфавите 26 букв, не все они признаны в ВМО подходящими для присвоения названий. Буквы Q, U, X, Y и Z исключены, поскольку начинающиеся на них мужские и женские имена непросто найти для всех шести списков ВМО.

Согласно решению комитета по ураганам, вместо букв греческого алфавита для присвоения названий циклонам в тех случаях, когда стандартный список имен исчерпан, отныне будет использоваться латинский алфавит. Будет составлен дополнительный перечень имен, начинающихся на латинские буквы. Сезон циклонов 2020 года показал, что использование греческого алфавита связано с неудобствами. В частности, названия некоторых греческих букв при переводе на другие языки произносятся одинаково, что вызывает путаницу, пояснили в ВМО.