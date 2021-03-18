В России появится рабочая группа для обеспечения безопасности музеев

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Для обеспечения безопасности музеев в России создается рабочая группа, которая будет базироваться в Государственном музейно-выставочном объединении "РОСИЗО" и сотрудничать с МЧС и Росгвардией. Об этом сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Мы создаем серьезную рабочую группу профессионалов, она будет базироваться в РОСИЗО и тесно работать с МЧС и Росгвардией. В нее войдут специалисты министерства по вопросам безопасности и лучшие эксперты ведущих федеральных музеев, блестяще знающие мировую практику", - сказала замминистра, отвечая на вопрос о том, как будет меняться система безопасности в музеях.

Манилова также отметила, что в музеях России хорошо знают и то, как обеспечить "надежный заслон" от фальшивых экспонатов.