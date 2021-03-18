ООН заявила, что погода не оказывает существенного влияния на передачу коронавируса

Как говорится в ее опубликованном в четверг докладе, пока нет свидетельств того, что "прямое метеорологическое воздействие на вирус существенным образом сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире".

Тот факт, что респираторные заболевания часто имеют сезонный характер, особенно в условиях умеренного климата, "подогревал ожидания, что COVID-19 будет в значительной степени сезонной болезнью", говорится в докладе. Однако, как оказалось, в 2020 году динамика распространения болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов. Эксперты пришли также к выводу, что к настоящему времени нет прямых свидетельств влияния загрязнения воздуха на жизнеспособность нового коронавируса.

В ВМО считают, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления принимаемых правительствами мер по борьбе с коронавирусом. "Мы видели в первый год пандемии, что волны инфекции усиливаются в теплые сезоны, и ничто не говорит о том, что это не может произойти вновь в нынешнем году", - заявил сопредседатель группы экспертов, работавших над докладом, Бен Зайтчик.