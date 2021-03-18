Жители Хабаровского края старше 100 лет получили вакцину от COVID-19

ХАБАРОВСК, 18 марта. /ТАСС/. Медики привили от коронавирусной инфекции 17 жителей Хабаровского края старше 95 лет, в том числе двоих - старше 100 лет. Они хорошо перенесли вакцину. Об этом сообщил журналистам зампред краевого правительства Евгений Никонов.

"В крае 17 человек старше 95 лет привиты от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Привиты два человека старше 100 лет", - сказал Никонов.

Это мужчина и женщина, оба перенесли вакцинацию хорошо. Всего в регионе привито около 38 тыс. человек.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае стабилизировалась. За минувшие сутки выявлено 54 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии было зарегистрировано свыше 49,8 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 319 человек. На прошлой неделе в связи с улучшением эпидемической ситуации в крае разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек.