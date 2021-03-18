Министр по делам токийской Олимпиады осудила поведение бывшего креативного директора Игр

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава осудила поведение бывшего креативного директора Игр Хироси Сасаки, который в среду был вынужден уйти в отставку из-за оскорбительных высказываний в отношении японской актрисы, модели и ведущей Наоми Ватанабэ. Свою оценку случившегося Марукава в четверг дала в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Это было совершенно неподобающе и недопустимо", - приводит ее слова агентство Kyodo. Марукава резко осудила высказывания Сасаки, оскорбившие внешность актрисы.

Решение об отставке креативного директора, ответственного, в частности, за постановку церемонии открытия токийской Олимпиады, было принято на фоне скандала, который начался после публикации в японском еженедельнике "Сюкан бунсюн". В статье еженедельника сообщалось, что в марте прошлого года Сасаки предлагал идею участия Ватанабэ в одном из номеров на церемонии открытия. Согласно его задумке, девушка должна была спуститься с неба в образе свиньи. Издание приводит скриншот переписки с участием креативного директора Олимпиады в мессенджере LINE, где бывший креативный директор Игр использовал, в частности, эмодзи с изображением свиньи и свиного пятака. Сасаки также предлагал назвать героиню этой сцены "Олимпиг" (созвучно с английским словом pig - "свинья").

Это уже второй подряд скандал, связанный с олимпийскими чиновниками в Японии. 14 февраля в отставку подал занимавший на тот момент пост главы оргкомитета Игр Ёсиро Мори. Он допустил неподобающие высказывания о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.