Названы самые необычные вакансии марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Растениевод, уборщик самолета и печатник-шелкограф вошли в список необычных вакансий марта в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проанализировал 200 тыс. вакансий в марте и составил список самых необычных из них.

Так, в Липецкой области питомник растений ищет растениевода для работы вахтовым методом. Работодатель организует для соискателей проезд из Москвы до территории питомника и обратно, а также готов обеспечить бесплатное питание и проживание. А в Москве в список необычных вакансий попал уборщик самолетов. В обязанности работника будет входить уборка и экипировка воздушных судов. Компания готова предоставить будущему сотруднику бесплатное проживание, питание и обучение, а также дает работнику возможность самостоятельно выбрать удобный график.

В компанию, которая организует развлекательно-праздничные мероприятия и концертные программы, требуется пианист-органист. Основные требования к кандидатам - профессиональный уровень игры на инструменте и пунктуальность. Работодатель готов при необходимости оплачивать проезд до площадки. Также в список необычных вакансий вошел архивариус. Его ищет российский аграрный университет имени Тимирязева. От соискателя ждут аналогичный опыт работы от 1 года, диплом о среднем профессиональном образовании, а также знание основ делопроизводства.

Кроме того, частная меховая фабрика ищет скорняка-раскройщика с опытом работы не менее трех лет. Специалисту предстоит заниматься выделкой и раскройкой мехов норки и каракуля. А типография приглашает на работу печатника-шелкографа, который имеет опыт работы на полуавтоматических станках Saturn Platinum II. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо знать особенности печатных процессов и основы выбора расходных материалов. Среди обязанностей сотрудника: оперативная подготовка печатного станка к работе, контроль качества выпускаемой продукции и поддержание чистоты оборудования.

Помимо этого, в список необычных вакансий вошел составитель поездов в железнодорожную компанию со сменным графиком работы. Кандидату на эту должность предстоит взять на себя выполнение маневровых работ в локомотивно-составительской бригаде, а также подачу и уборку вагонов. На эту должность работодатель ищет кандидата с профильным образованием или опытом работы в железнодорожной отрасли от одного года.