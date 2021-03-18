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Пандемия COVID-19

В Японии на 40% увеличат число тестирований для выявления новых штаммов коронавируса

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура заявил, что ожидаемая отмена в стране действия режима чрезвычайной ситуации "не будет означать возвращения к привычной повседневности"

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено на 40% увеличить число проводимых в стране ПЦР-тестов для выявления случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура.

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"Что касается подхода к новым штаммам, мы на 40% увеличим долю проводимых ПЦР-тестов", - передает слова главы ведомства телеканал NHK. Тамура также заявил, что ожидаемая отмена в стране действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) "не будет означать возвращения к привычной повседневности и правительство продолжит тщательную работу по борьбе с распространением вируса".

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Данный запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили до 21 марта наряду с режимом ЧС.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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