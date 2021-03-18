Французское географическое общество пригласило Путина на свое 200-летие

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Французское географическое общество направило приглашение президенту России Владимиру Путину с предложением посетить Францию, чтобы отпраздновать 200-летие организации. Об этом сообщила в среду газета L'Opinion.

Приглашение направил президент французского общества Жан-Робер Питт, который ожидает увидеть российского лидера в Париже 15 декабря. Торжественная церемония по случаю 200-летия организации запланирована в Большом амфитеатре парижского университета Сорбонна.

Газета напоминает, что российский лидер интересуется географией и возглавляет попечительский совет Русского географического общества. "Эта наука могла бы сегодня послужить на пользу разрядке в отношениях между Москвой и Парижем", - убежден автор публикации. Тем не менее он подчеркивает, что в действительности визит будет зависеть прежде всего от президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее президента России уже приглашали посетить Францию, чтобы принять участие в церемонии перезахоронения останков соратника Наполеона Бонапарта, генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных на территории Королевского бастиона в Смоленске. Однако, по данным издания, "этот проект на сегодня заброшен". Церемония должна была состояться в сентябре 2020 года во дворе Дома инвалидов в Париже, однако была перенесена на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.

Французское географическое общество было основано 15 декабря 1821 года и является одним из старейших научных сообществ во Франции. После него аналогичные сообщества были зарегистрированы в Берлине (1828 год), Лондоне (1830 год), Франкфурте (1836 год), Санкт-Петербурге (1845 год) и в ряде других крупнейших городов мира.