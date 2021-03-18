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В одном из крупнейших парков аттракционов Японии появилась зона супер-братьев Марио

Там можно найти, в частности, замок одного из главных злодеев игровой серии Боузера, а также гоночный трек

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Отдельная зона с аттракционами по мотивам приключений супер-братьев Марио - игровой вселенной компании Nintendo - открылась в четверг в одном из крупнейших развлекательных парков Японии Universal Studios в Осаке. Об этом объявила компания-оператор парка развлечений NBC Universal.

Зона с аттракционами, получавшая название Super Nintendo World, должна была появиться еще летом прошлого года, но из-за ситуации с распространением коронавируса открытие было перенесено. Подчеркивается, что в парке приняты все необходимые меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения инфекции.

Среди аттракционов особенно выделяется замок одного из главных злодеев игровой серии Боузера, а также гоночный трек, выполненный в стиле серии игр Mario Kart. На строительство новой зоны аттракционов компания-оператор потратила более ¥60 млрд (свыше $568 млн).

Франшиза о приключениях супер-братьев Марио продолжает оставаться визитной карточкой японской компании Nintendo наряду с играми серии Legend of Zelda и Pokemon.

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