В одном из крупнейших парков аттракционов Японии появилась зона супер-братьев Марио

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Отдельная зона с аттракционами по мотивам приключений супер-братьев Марио - игровой вселенной компании Nintendo - открылась в четверг в одном из крупнейших развлекательных парков Японии Universal Studios в Осаке. Об этом объявила компания-оператор парка развлечений NBC Universal.
Зона с аттракционами, получавшая название Super Nintendo World, должна была появиться еще летом прошлого года, но из-за ситуации с распространением коронавируса открытие было перенесено. Подчеркивается, что в парке приняты все необходимые меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения инфекции.
Super Nintendo World is now officially open at Universal Studios Japan: https://t.co/jACt7ERLhv— themeparX™ (@themeparX) March 18, 2021
The aerial photos are from yesterday via @asahi#WeAreMario#SuperNintendoWorld#スーパーニンテンドーワールド pic.twitter.com/VFVKNydj7Q
Среди аттракционов особенно выделяется замок одного из главных злодеев игровой серии Боузера, а также гоночный трек, выполненный в стиле серии игр Mario Kart. На строительство новой зоны аттракционов компания-оператор потратила более ¥60 млрд (свыше $568 млн).
Франшиза о приключениях супер-братьев Марио продолжает оставаться визитной карточкой японской компании Nintendo наряду с играми серии Legend of Zelda и Pokemon.