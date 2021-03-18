В одном из крупнейших парков аттракционов Японии появилась зона супер-братьев Марио

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Отдельная зона с аттракционами по мотивам приключений супер-братьев Марио - игровой вселенной компании Nintendo - открылась в четверг в одном из крупнейших развлекательных парков Японии Universal Studios в Осаке. Об этом объявила компания-оператор парка развлечений NBC Universal.

Зона с аттракционами, получавшая название Super Nintendo World, должна была появиться еще летом прошлого года, но из-за ситуации с распространением коронавируса открытие было перенесено. Подчеркивается, что в парке приняты все необходимые меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения инфекции.